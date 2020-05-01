اليوم عيد العمال.. كل عام والطبقة العاملة الاردنية خاصة والعربية عامة بالف خير
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لا اصابات جديدة بكورونا داخل المملكة اليوم الجمعة، وتسجيل 6 اصابات لسائقي شحن على الحدود

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