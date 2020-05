عدوان اسرائيلي على القنيطرة وانفجارات جراء خطأ بشري بمستودع للذخيرة في موقع عسكري بحمص/ فيديو

حمص-سانا

وقعت انفجارات صباح اليوم في أحد المواقع العسكرية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إنه في تمام الساعة 25ر9 من صباح اليوم سمعت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص وبالتدقيق وبعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر.

وأضاف المصدر إن الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة.

وكان محافظ حمص طلال البرازي أشار في اتصال مع قناة السورية إلى أن المعلومات الأولية حول الانفجارات تفيد بأنها وقعت في أحد المواقع العسكرية في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة، وأن التحقيقات جارية للتأكد من طبيعة هذه الانفجارات.

وأضاف البرازي إن عناصر الشرطة وفوج الدفاع المدني والإطفاء قاموا بتأمين الطرقات في المنطقة، حرصا على ألا يكون هناك أضرار إضافية.

من جهته أفاد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي لمراسل سانا بوصول 10 إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان الطيران المروحي الإسرائيلي قد شن قرب منتصف الليلة الماضية، اعتداء صاروخيا مستهدفا عددا من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها.

وقال مراسل “سبوتنيك” إن “طائرات مروحية تابعة للقوات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من سماء الجولان السوري المحتل، مستهدفة مواقع داخل محافظة القنيطرة”.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن “عددا من الصواريخ سقط بالقرب من تل أحمر بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، فيما سقطت صواريخ أخرى داخل مدينة القنيطرة التي هدمها الجيش الإسرائيلي بالكامل في حرب تشرين/ أكتوبر قبل انسحابه أمام تقدم الجيش السوري”.

وأكد المصدر أن “الإضرار اقتصرت على الماديات”.

Video captures the initial explosion in #Homs, #Syria, multiple minor and major explosions can be heard due to the ignition of the ammunition. pic.twitter.com/V8IagOisDC

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) May 1, 2020