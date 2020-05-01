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جرينتش+2 06:20
عدوان اسرائيلي على القنيطرة وانفجارات جراء خطأ بشري بمستودع للذخيرة في موقع عسكري بحمص/ فيديو

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