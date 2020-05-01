عدد جديد من “طلقة تنوير”: المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر اليوم الجمعة عدد اول ايار من طلقة تنوير69: المجلة الثقافية للائحة القومي العربي، متضمنا ما يلي..

– نظام كوني جديد على أعتاب كورونا/ بشار شخاترة

– الصحراء المغربية من منظور التجزئة الاستعمارية/ إبراهيم حرشاوي

– كونوا واقعيين ودافعوا عن مصالحكم/ كريمة الروبي

– الأيقونة المنسية: زليخة عدي/ عبدالناصر بدروشي

– من أين أتت الكتابة العربية؟/ مراجعة كتاب/ فارس سعادة

– ياسين الحافظ وكتابه “في المسألة القومية الديموقراطية”/ إبراهيم علوش

– الصفحة الثقافية: السفر عبر الأزمان في فيلمي “مريم” و”الاعتراف”/ طالب جميل

– قصيدة العدد: في المغرب العربي/ بدر شاكر السياب

– رسم العدد: عيد العمال ورسوم أخرى

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/05/69-2.pdf