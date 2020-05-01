صفية العمري : أهلي ابعدوني عن بلدتي لكي لا اتزوج حبيبي/ فيديو

قالت الفنانة المصرية الكبيرة صفية العمري، إن أهلها هربوها من مدينة المحلة إلى الاسكندرية حينما كانت صغيرة لرفضهم زواجها لأنها كانت أصغر البنات في الأسرة، مؤكدة أنها كانت ترغب في الزواج من هذا الشخص ولكن أهلها قرروا اخراجها لبلد أخر حتى لا يتم الزواج، وعبرت عن حزنها قائلة: “ندمانه أنى هربت منه وكنت بحبه ولكن كنت صغيرة وطفله”.

وعبرت الفنانة صفية العمري، في لقاء ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، عن حزنها الشديد لحرمانها من أبيها وأمها وأشقائها في سن صغيرة، مضيفة: “كان صعب عليا اتحرم من اهلي ولكن ربنا أراد اروح اسكندرية واتعلم هناك وربنا خطط ليا طريق مختلف حتى وصلت للطريق الحالي”.

كما كشفت الفنانة صفية العمري، عن مشاركتها في مسلسل باب الخلق مع النجم الراحل محمود عبد العزيز وقدمت بروفات وحصلت على مقدم من أجر عملها ولكن فوجئت فيما بعد باختصار جزء كبير من دورها فرفضت الاستكمال، وتابعت: “لما عرفت تقليص دوري انهرت وصرخت وكان نفسي اشتغل في باب الخلق ومفهمتش اللي حصل وقتها بس المسلسل معجبنيش لما اتعرض”.