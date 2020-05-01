الجامعة الأردنية توضح ان الفصل الصيفي سيكون في موعده

أكد مجلس عمداء الجامعة الأردنية ان الفصل الدراسي الصيفي سيكون بموعده وبنفس ترتيبات الفصل الدراسي الصيفي الماضي من حيث مدته و عدد المواد التي يسجلها الطلبة والتي يحق لعضو هيئة التدريس تدريسها، وأن يعقد في الحرم الجامعي إلا إذا منعت الظروف الصحية من ذلك فيعقد الكترونيا.

وقرر المجلس، امس الخميس،إجراء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيأ خلال الفترة 13/5/2020-21/5/2020، واجاز لعضو هيئة التدريس بعقد الامتحانات قبل هذه الفترة شرط موافقة الطلبة ورئيس القسم وعميد الكلية بإستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة، وأن تعقد إمتحانات المتطلبات العامة الاجبارية والاختيارية ومواد مركز اللغات بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.

وقد اعتمد المجلس أسس تنفيذية لقرار الناجح/ راسب.

وتعقد امتحانات المواد العملية والمختبرات بالترتيب بين عضو هيئة التدريس ورؤوساء الأقسام وعمادات الكلية.

كما تقرر عقد الإمتحانات النهائية بواقع أربع جلسات يوميا طوال الفترة المعلنة للإمتحانات، وتكون مدة الإمتحان ساعة واحدة وبعدد أسئلة أقل يتناسب مع الوقت المحدد .

وبخصوص الامتحان الشامل لطلبة الماجستير وامتحان الامتياز لطلبة الطب، فسيعقد عقب عطلة عيد الفطر المبارك في الحرم الجامعي.