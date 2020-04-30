وسط ترحيب سعودي واسرائيلي.. ألمانيا تحظر كافة أنشطة حزب الله اللبناني وتداهم مساجد مقربة منه

تمهيداً لاعادة الفلسطينيين العالقين بدول العالم عبر مطار الملكة علياء.. بدء عودة العالقين بالاردن عبر الجسر الاحد المقبل
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جرينتش+2 03:29
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