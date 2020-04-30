قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، اليوم الخميس، إن عودة دوام إدارات المدارس لا يمهد لعودة دوام الطلبة، مؤكداً أنه لا عودة لدوام الطلبة في المدارس حتى نهاية الفصل الثاني.

وأضاف لقناة “المملكة”، أن “إدارات التربية والمدارس لن تستقبل أي مراجعين”.

وأكّد النعيمي أن “الاختبار التجريبي للتوجيهي في موعده في 12 أيار/مايو”، مبيناً أن الأسبوع المقبل سيتم الكشف عن الأوزان النسبية للوحدات الداخلة في امتحان التوجيهي”.

وقررت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، استئناف دوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم، وبما لا يتجاوز 30% من الموظفين في مركز المديرية من الخميس.

وتعطى أولوية دوام الموظفين في المديريات الذي جاء عملا بقرار مجلس الوزراء، وأوامر الدفاع الصادرة بخصوص استئناف الدوام، لأقسام الامتحانات والاختبارات، وشؤون الموظفين، والتعليم وشؤون الطلبة، وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، والديوان، وكل ما تقتضيه طبيعة العمل.