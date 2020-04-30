تمهيداً لاعادة الفلسطينيين العالقين بدول العالم عبر مطار الملكة علياء.. بدء عودة العالقين بالاردن عبر الجسر الاحد المقبل
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جرينتش+2 11:03
تمهيداً لاعادة الفلسطينيين العالقين بدول العالم عبر مطار الملكة علياء.. بدء عودة العالقين بالاردن عبر الجسر الاحد المقبل

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