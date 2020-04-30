بايدن يتعهد بألاحتفاظ بالسفارة الأمريكية في القدس مقابل اعادة فتح قنصلية بلادة “بالقدس الشرقية”

تعهد المرشح الديموقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، بإبقاء السفارة الأمريكية في موقعها الجديد في مدينة القدس، إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال نائب الرئيس السابق، في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت إنّ السفارة الأمريكية في إسرائيل “ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها” قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة. وأضاف “أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب”.

وأشار بايدن إلى أن “ما سأفعله، سأعيد فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على اتخاذ مبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة”.

وأعرب جو بايدن، في الوقت نفسه عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب، قائلا: “لم يكن يجب أن يتم نقلها” دون أن تكون جزءا من اتفاق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وقال جو بايدن: “لا يمكننا أن نخشى قول الحقيقة لأصدقائنا المقربين، حل الدولتين هو الحل الأفضل، إن لم يكن الحل الوحيد، لضمان مستقبل سلمي للدولة اليهودية والديمقراطية”، ولفت بايدن إلى إنه سيعارض أي إجراء من شأنه إغلاق الباب أمام إنشاء دولة فلسطينية.