تمهيداً لاعادة الفلسطينيين العالقين بدول العالم عبر مطار الملكة علياء.. بدء عودة العالقين بالاردن عبر الجسر الاحد المقبل
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جرينتش+2 11:03
انتباه.. تحويلات مرورية على شارع الاستقلال بعمان بعد غد السبت

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