التعليم العالي تعلن لطلبة الثانوية العامة التخصصات المتاحة للعام 2020-2021



عمان 30 نيسان(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي التخصصات الجامعية المتاحة لطلبة الثانوية العامة للعام الجامعي 2021:2020، وذلك وفقاً لخطة تطوير امتحان الثانوية العامة الصادرة سابقا عن وزارة التربية والتعليم.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد/ الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، في بيان صحفي اليوم الخميس، انه ونظراً لحرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة خاصةً الذين يتقدمون حالياً بطلبات لوزارة التربية والتعليم لتحديد فرع الثانوية العامة الذي يرغبون الالتحاق به اعتباراً من الصف الأول الثانوي.

وأضاف إنه يحق لطلبة الفرع العلمي/المسار الطبي والصحي، الالتحاق في جميع الكليات/التخصصات، فيما يحق لطلبة المسار الهندسي الالتحاق في جميع التخصصات ما عدا كليات/تخصصات: الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، التمريض.

كما يحق لطلبة مسار العلوم البحتة، الالتحاق في جميع التخصصات ما عدا كليات/ تخصصات: الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، التمريض، الهندسة.

اما طلبة الفرعين الأدبي والشرعي، فيحق لهم الالتحاق في الكليات/التخصصات:الآداب، اللغات، الصحافة والإعلام، الشريعة، الحقوق، العلوم الإدارية والاقتصادية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم التربوية، التربية الرياضية، الفنون، وتخصص نظم المعلومات الإدارية.

وفيما يتعلق بطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /مسار التعليم الثانوي الشامل المهني/1 (جامعات)/ الفرع الصناعي، فيحق لهم التقدم للالتحاق بالكليات/التخصصات: الهندسة، العلوم، الزراعة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

ويحق لطلبة الفرع الزراعي، الالتحاق بكليات/ تخصصات: الزراعة، العلوم، الطب البيطري، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

اما طلبة الفرع الفندقي والسياحي، فيحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: العلوم الإدارية والاقتصادية، الآثار والسياحة.

واشار إلى أن طلبة فرع الاقتصاد المنزلي، يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم التربوية، الزراعة.

ودعا الخطيب جميع الطلبة الى ضرورة الاطلاع على هذه التخصصات قبل تحديد فرع الثانوية العامة الذي يرغبون بدراسته.

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