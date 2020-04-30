أجواء ربيعية معتدلة تخيم اليوم على أغلب المناطق الاردنية

تصبح الأجواء، اليوم الخميس، ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، في حين تصبح الأجواء ليلا باردة نسبيا في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الجمعة، ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 27 – 12، وفي مناطق السهول 23 – 9، وفي الأغوار الشمالية 30 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 19، وفي البحر الميت 32 – 17، وفي خليج العقبة 31 – 18 درجة مئوية.

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