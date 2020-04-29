يوم اسود جديد في تاريخ امريكا.. وفياتها بفيروس كورونا تبلغ 58 ألفاً و351 شخصاً وبذلك تتجاوز قتلى حرب الفيتنام
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جرينتش+2 12:43
يوم اسود جديد في تاريخ امريكا.. وفياتها بفيروس كورونا تبلغ 58 ألفاً و351 شخصاً وبذلك تتجاوز قتلى حرب الفيتنام

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