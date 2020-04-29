بسبب سما المصري.. تشدد النيابة العامة المصرية بخصوص الاخلاق

شددت النيابة العامة المصرية على التزامها بالتصدي للجرائم الخادشة للحياء والمتعدية على المبادئ وقيم المجتمع المصري العريق، بحسب وصفها.

يأتي ذلك عقب واقعتي حنين حسام وسما المصري المحبوستين احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ودعت النيابة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحر، ودعاوي الابتذال والإباحية والسعي لجني الأموال بطرق مخلة غير مشروعة.

وأمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما تزال الشابة المصرية، حنين حسام، محبوسة على ذمة التحقيق منذ 23 أبريل/نيسان الجاري بعد أن وجهت لها تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بسبب نشاطها على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.