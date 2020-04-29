بسبب سما المصري.. تشدد النيابة العامة المصرية بخصوص الاخلاق

جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليصبح العدد الكلي بالاردن 451
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