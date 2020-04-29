جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليصبح العدد الكلي بالاردن 451
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العضايلة: تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج ستبدأ اعتباراً من الخامس من شهر أيّار المقبل

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