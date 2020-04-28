مديرية الامن توضح آلية تنفيذ نظام الفردي والزوجي بالسيارات الخاصة والتكسي والسرفيس والباصات الكبيرة والمتوسطة
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جرينتش+2 10:23
مركزية حركة فتح تهاجم باوقح العبارات الجبهة الشعبية وتدعوها للاعتذار للرئيس “المفدى”عباس

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