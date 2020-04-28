مديرية الامن توضح آلية تنفيذ نظام الفردي والزوجي بالسيارات الخاصة والتكسي والسرفيس والباصات الكبيرة والمتوسطة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:23
دروس هزيمتهم.. “هآرتس” تكشف اسرار الهروب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 تحب ضربات حزب الله

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني