مديرية الامن توضح آلية تنفيذ نظام الفردي والزوجي بالسيارات الخاصة والتكسي والسرفيس والباصات الكبيرة والمتوسطة
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جابر يعلن اليوم الثلاثاء عدم وقوع إصابات بفيروس كورونا، وشفاء 6 حالات، وتسجيل وفاة ثامنة

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