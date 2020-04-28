مديرية الامن توضح آلية تنفيذ نظام الفردي والزوجي بالسيارات الخاصة والتكسي والسرفيس والباصات الكبيرة والمتوسطة
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تعديل إجراءات الحظر في مأدبا وجرش وعجلون والسماح لمكاتب المحاماة بالعمل

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