المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية وعلى إحدى واجهاتها، أمس الاثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر العسكري إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 3822 حبة كبتاغون و6 كفوف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف إن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل وتهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

–(بترا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة