مديرية الامن توضح آلية تنفيذ نظام الفردي والزوجي بالسيارات الخاصة والتكسي والسرفيس والباصات الكبيرة والمتوسطة
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جرينتش+2 10:23
“التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن” يدعو لتحرك أردني لمواجهة ضم مستوطنات الضفة والأغوار

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