أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق اليوم وغدا وبعده

تبقى الأجواء اليوم الثلاثاء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، بينما تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة مع أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار في مناطق البادية.

وتعود درجات الحرارة الخميس إلى الارتفاع قليلا، وتصبح الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 26 – 13، وفي مناطق السهول 22 – 14، وفي الأغوار الشمالية 30 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 20، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.