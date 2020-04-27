وفقا لتقديرات جامعة سنغافورة.. انتهاء تفشي جائحة كورونا في الاردن بعد 8 ايام فقط/ فيديو

أصدرت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا توقعاتها لنهاية تفشي فيروس “كورونا” المستجد، سواء في العالم كافة أو الوطن العربي خاصة.

جاء ذلك في أفادة قدمتها جامعة سنغافورة، عبر فيديو بثته قناة “العربية”، ردا عن سؤال: متى سينتهي تفشي جائحة كورونا خصوصا في الدول العربية؟

وِأشار التقرير إلى أن التحليل قال إن النهاية عالميا ستكون في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفي معظم الدول العربية خلال شهرين إلى ثلاثة.

وأشار التقرير إلى أن البيانات تقول إن الجائحة ستنتهي في السعودية في 21 مايو المقبل، وفي الإمارات بحلول 11 مايو، وفي مصر 19 مايو، وعمان في 15 مايو، أما قطر فسينتهي بها في 27 أغسطس، فيما ينتهي الفيروس في الأردن 5 مايو، والكويت في 5 يونيو، ولبنان في 7 مايو، والبحرين في 16 مايو.

ورأى التقرير أن الجائحة ستنتهي في كل من أمريكا وتركيا وإيران خلال شهر مايو المقبل.