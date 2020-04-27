اشتشهاد 3 مدنيين.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق لبنان وتسقط غالبيتها/ فيديو

دمشق-سانا وسبوتنك

استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرون، اليوم الاثنين، جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي على بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”: “قتل ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرون نتيجة إصابتهم بشظايا صاروخ إسرائيلي على منازل الأهالي في قريتي الخجيرة والعدلية في محافظة دمشق”.

وقالت سانا: تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، فجر اليوم الاثنين، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وأسقطت غالبيتها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه في تمام الساعة 55ر4 من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية، حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها.

وأضاف المصدر أن أضرار الصواريخ التي وصلت اقتصرت على بعض الخسائر المادية من دون وقوع أي إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مراسل “سبوتنيك” في سوريا، إن المضادات الجوية السورية أطلقت عددا من صواريخ أرض – جو اعترضت هجوما صاروخيا نفذته إسرائيل في ريف دمشق الجنوبي.

وأضاف المراسل أن سكان العاصمة دمشق تمكنوا من مشاهدة الصواريخ السورية تلاحق أهدافا معادية قادمة من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع منطقة الجولان المحتل أقصى جنوب شرقي سوريا.

وقال مصدر أمني لـمراسل “سبوتنيك”: “قوات الدفاع الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في سماء الريف الجنوبي للعاصمة دمشق”.

وأوضح المصدر، أن “العدوان الصاروخي نفذته طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية”.

وأكد المصدر، أن “المضادات الجوية السورية استطاعت إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها والعمل جار على حصر الأضرار”.

وكشف المصدر الأمني لمراسل “سبوتنيك” عن حجم الهجوم مؤكدا أن، “العدوان الإسرائيلي تم بنحو 8 صواريخ وتم إسقاط 5 منها قبل وصولها إلى هدفها”.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، الاثنين 20 أبريل / نيسان الجاري، وأسقطت عددا منها.

وقال مصدر أمني لمراسل “سبوتنيك” وقتها، “أن صواريخ معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حمص الشرقي وتحديدا على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة تدمر، ويعتقد أن طائرات إسرائيلية أو أمريكية أطلقتها باتجاه الموقع، وتم التعامل معها عبر مضادات الدفاع الجوي وتم إسقاط معظمها”.