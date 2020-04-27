سهير رمزي ندمانة لانها أجهضت حملها 3 مرات اكراما للفن/ فيديو



أقرت الفنانة المصرية الكبيرة سهير رمزي، أن طريقتها في الزواج كانت اختيار الشخص الذي ينال إعجابها فقط دون تعقيدات أو التقيد بأي شيء آخر، قائلة: “أنا كنت بتجوز الراجل اللي بيعجبني، ومبدئي دائما في الحياة أننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بها”، نافية إقبالها على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

وكشفت سهير رمزي، في حوار ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، عن أقصر فترة زواج عاشتها وكانت سنة واحدة فقط مع الفنان الكبير محمود قابيل، مؤكدة أنه انسان وفنان جميل ولكن اختلفا في زواجهما فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقبل بأي زواج عرفي أو غير رسمي، وأن سبب استقرارها في زواجها الأخير لمدة 17 سنة هو كبر السن، وعدم وجود والدتها، ووصولها إلى مرحلة احتياجها الى رفيق لحياة مستقرة.

وفجرت الفنانة سهير رمزي، مفاجئة عن قيامهما بإجهاض حملها عدة مرات بسبب كثرة انشغالها بالأعمال الفنية، ودخلت في نوبة بكاء قائلة: “أجهضت نفسى 3 مرات وندمت أنى عملت كده والشغل والشهرة والنجومية كانت بتخدني من الأمومة وحسيت بندمكشفت الفنانة المصرية، سهير رمزي، عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة، ومنها إجهاض نفسها 3 مرات بسبب الفن .

كما تطرقت سهير رمزي لفترة زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي في تسعينيات القرن الماضي، نافية أن يكون سبب انفصالهما هو الإدمان أو الخيانة، ولكن لعدة تفاصيل أخرى في الحياة.

وقالت وهي في نوبة بكاء: “أجهضت نفسي 3 مرات وندمت أنني فعلت ذلك ولعدم إنجابي أطفال، والعمل والشهرة والنجومية كانوا يشغلوني عن الأمومة وشعرت بندم هذه اللحظة عندما توفيت والدتي، وأصبح هناك الكثير من الأمور تنقصني بعد رحيلها”.

كما أفصحت في البرنامج أنها كادت أن تقتل والدتها بالخطأ، بعد أن أعطتها منظف على أنه دواء لها.

وعن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية، أفادت سهير رمزي بأن الزعيم عادل إمام أفضل ممثل لعبت دور بجانبه.

طماأعلنت سهير رمزي عن دراستها حاليا لمشروع تقديم الشخصية الدينية، رابعة العدوية، في مسلسل تلفزيوني، لكنها أوضحت أنه في حال موافقتها على الدور ستقدمه في المرحلة التي التزمت فيها دينيا.

وكانت سهير رمزي قد أثارت جدلا في 2019، بخلعها الحجاب بعد مرور ربع قرن.