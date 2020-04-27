فُرجت.. السماح للمواطنين باستخدام سياراتهم الخاصة وفقا لأرقامها (الفردي والزوجي) اعتباراً من صباح بعد غدٍ الأربعاء
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جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 449

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