جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 449

صرح وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إنه قد تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في المملكة اليوم الاثنين، إحداهما لسائق وأخرى لطفل والدته مصابة.

وأضاف جابر، خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات، أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة غادرت مستشفيات العزل هذا اليوم.

وأشار جابر إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة ارتفع الى 449 حالة، فيما بقيت 95 حالة قيد العلاج في مستشفيات العزل.

ولفت إلى أنه تم إجراء 2800 فحص لهذا اليوم.

وشدد جابر على أن لجنة الأوبئة هي لجنة استشاريّة وتوصياتها غير ملزمة، وأي تصريح يصدر عن أعضائها يعبّر عن آرائهم الشخصيّة.