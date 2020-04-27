تمديد فترة التقدم لجوائز محمد حسنين هيكل للصحافة العربية حتى 30 يونيو

قرر مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة مد فترة التقدم للدورة الرابعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي حتى يوم 30 مايو المقبل، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنح فرصة حقيقية لمشاركة عدد أكبر من الأعمال المتميزة.

وتقدم مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميُّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

وتسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية، ولا يزيد عمره على 40 عامًا، وكان من المقرر أن ينتهي التقديم في 30 أبريل الجاري.