تمديد خدمة توصيل الطعام والحلويات للمنازل حتى الساعة 7 مساء

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تمديد خدمة التوصيل الى المنازل من قبل المطاعم ومحال الحلويات لغاية الساعة السابعة مساء اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعدما كانت تنتهي عند السادسة مساء، وذلك لتمكين المطاعم ومحال الحلويات من تقديم خدماتها بشكل أكبر للمواطنين والزبائن خلال شهر رمضان المبارك.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن عدد المطاعم ومحال الحلويات التي استكملت الإجراءات المطلوبة وتم التصريح لها بتقديم خدمة التوصيل والاستلام، مع الالتزام التام بدليل إجراءات الصحة والسلامة، بلغ 334 مطعما ومحل حلويات في جميع محافظات المملكة.

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