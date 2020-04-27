اشتشهاد 3 مدنيين.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق لبنان وتسقط غالبيتها/ فيديو
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تلفزيون السودان يذيع أذان الافطار الرمضاني قبل موعده بـ10 دقائق!!!!

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