انكشاف الجهوزية الأميركية بسبب كورونا

وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية وتسقط غالبيتها/ فيديو
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