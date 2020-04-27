إسرائيل تحتج على مسلسل “النهاية” المصري الذي يتنبأ بزوالها

لم يتأخر رد وزارة الخارجية الإسرائيلية، على المسلسل الرمضاني المصري “النهاية”، فقد جاء في تعقيب الخارجية أمس الاحد على المسلسل: “ان المسلسل التلفزيوني المصري الذي يتحدث عن تدمير اسرائيل من قبل الدول العربية، غير مقبول”.

يشار الى ان الحلقة الأولى من المسلسل تميزت بمشهد للأطفال في فصل دراسي بعد مائة عام، اي في العام 2120 وهم يدرسون ضمن موضوع التاريخ، درسا بعنوان “حرب تحرير القدس”.

يقول أحد المعلم للتلاميذ في المسلسل وهو يتحدث عن انهيار الولايات المتحدة: “كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية”، في حين تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الفصل الدراسي وصورا تظهر الدمار الذي لحق بالولايات المتحدة.

ويضيف المعلم في حديثه للتلاميذ: “عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت الحرب من اجل تحرير القدس”.

وأضاف المعلم أن “الحرب انتهت بسرعة وأدت الى تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام على إنشائها” وكذلك “فر معظم اليهود من إسرائيل وعادوا إلى بلادهم الأصلية في أوروبا”.

ومما جاء في تعقيب الخارجية الإسرائيلية على مضمون المسلسل، أنه “أمر مؤسف بل غير مقبول على الإطلاق، لا سيما بين دول أبرمت اتفاقية سلام فيما بينها منذ 41 عاما”.

يشار الى ان المسلسل يبث على قناة OnTv الخاصة وتدور أحداثه في المستقبل بعد مرور مدة زمنية من العصر الحالي حيث يعرض التغيرات الحادثة على العالم في قصة تشويقية وسيطرة التكنولوجيا على العالم في تلك الفترة والتي يتصدى لها بطل العمل يوسف الشريف الذي يقوم بدور مهندس.