أجواء ربيعية لطيفة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أنحاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتنخفض الحرارة قليلا الأربعاء مع أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتبقى الفرصة مهيأة أثناء النهار لسقوط زخات من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 16 – 13، وفي مناطق السهول 22 – 14، وفي الأغوار الشمالية 29 – 17، والأغوار الجنوبية 33 – 20، والبحر الميت 30 – 20، وخليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.



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