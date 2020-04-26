جابر يعلن اليوم الاحد شفاء 5 حالات مقابل تسجيل 3 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى447

أعلن وزير الصحة سعد جابر أنه تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة،اليوم الأحد، وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات إلى 447 حالة.

وأوضح جابر أن الحالات الثلاث تعود لسائقين ولطفلة خالطت والديها المصابين المعزولين في مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، وبالتالي ينخفض عدد المرضى المصابين المتواجدين في المستشفيات لتلقي العلاج إلى 99 مريضا.

ولفت جابر إلى أن 2430 فحصا عشوائيا أجري اليوم الاحد وجميعها نتائجها سلبية، بالإضافة إلى أنه تم البدء بإعطاء مطاعيم الأطفال والسماح بإجراء فحص ما قبل الزواج.

وبيّن جابر سبب التضارب في أرقام الإصابات وأرقام الموجودين في المستشفى لتلقي العلاج، بأن بعض السائقين الذين ثبتت إصابتهم على الحدود يفضلون العودة لبلادهم، لذلك يسجلون ضمن أعداد الإصابات في المملكة لكن لا يسجلون في المستشفيات.

وأكد جابر أن “وضعنا الوبائي جيد جداً، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً في الحفاظ على ذلك”.