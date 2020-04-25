وزارة الصحة تسمح بفتح العيادات الطبية الخاصة بعد غد

وافقت وزارة الصحة على السماح للعيادات الطبية في القطاع الخاص بالعمل اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين، وفق اشتراطات ضبط العدوى التي أوصت بها مديرية الأمراض السارية في الوزارة.

وسمحت الوزارة للعيادات بالدوام أربعة أيام في الأسبوع، بواقع يومين دوام يليهما يوم للتعقيم، بحيث لا يتجاوز عدد مرضى العيادة الواحد عشرة مراجعين في اليوم الواحد.

وتضمنت الاشتراطات اتباع تعليمات التعامل مع فيروس كورونا المستجد الصادرة عن المديرية، والالتزام بنظافة بيئة العمل وبيئة المرضى، والتأكد من اتباع المريض العادات الصحية التنفسية ولبس الكمامة.

وتضمنت الاشتراطات الاتصال بالمرضى والمرافقين القادمين للعيادة للتأكد من خلوهم من العدوى، وسؤال المريض عن أعراض محددة مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الجاف، والصداع، والوهن العام، وفقدان حاسة الذوق أو الشم.

وطلبت الوزارة من العيادات أيضاً التأكد من المراجع إذا ما كان قادماً من السفر أو مخالطاً لأحد القادمين من السفر خلال أسبوعين، أو مخالطاً لأحد المصابين بمرض كورونا، فيما دعت لإبلاغها عن المريض في حال وجود أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

كما تضمنت التعليمات الاهتمام بتنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم ملامستها يومياً مثل، الهاتف، وأجهزة التحكم، ومقابض الأبواب، وأسطح الأجهزة والمعدات ومفاتيح الإنارة، وأزرار المصاعد والمصاعد منالداخل.

كما أكدت أهمية الكوادر الطبية في العيادة للملابس الواقية كالكمامات والقفازات والمريول الطبي، وتوفير المناديل الورقية والمنظفات والمطهرات، والتأكد من اتباع المراجعين لتعليمات ضبط العدوي قبل الدخول إلى العيادة.

كما تضمنت التعليمات حصر العناية بالمرضى بعدد قليل جداً من الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة، وحضور مرافق واحد فقط للعيادة بعد إجراء المسح الصحي له، والمحافظة على مسافة أمان في غرف انتظار المرضى.

واشترطت التعليمات كذلك اتباع احتياطات إضافية عند إجراءات توليد وتناثر الرذاذ من المريض وبخاصة في عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات الغيار الجراحي، من خلال ارتداء قناع خاص يغطي كامل الوجه، ولبس النظارات الواقية، وارتداء مئزرة نظيفة باكمام طويلة والقفازات، ومئزرة غير منفذة للسوائل في حال إجراء أي عمل يحتمل فيه التعرض لكمية من السوائل، ووضع آلية عمل تسهل وصول الموظفين لأماكن عملهم، بالإضافة الى آلية تسهل وصول المرضى للعيادات.

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