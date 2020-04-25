بيلوسي وبايدن يطالبان بالضغط على ترامب لمنعه من التذرع بانتشار الكورونا لتأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
أهم العناوين
جرينتش+2 03:51
مصادرة خضار وفواكه ومواد تموينية معروضة على البسطات في اربد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني