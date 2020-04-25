رفع الحظر عن محافظة المفرق صباح غد، ولا سماح بعد للمواطنين باستخدام مركباتهم الاسبوع المقبل

عمان 25 نيسان (بترا)- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق، اعتباراً من صباح غد الأحد، بحيث يتمّ إغلاقها عن المحافظات الأخرى.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم السبت، أنه يسمح للقاطنين في المحافظة الخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً؛ كما هو الحال في المحافظات الأخرى التي تمّ تعديل إجراءات الحظر فيها سابقاً.

وأكد أن تعديل إجراءات الحظر في بقية المحافظات يخضع لدراسة عميقة وتقييم دقيق، ويرتبط بمدى تطوّر الحالة الصحيّة، وبترتيبات لوجستيّة عديدة.

وحول المحافظات التي تمّ تعديل إجراءات الحظر فيها سابقاً (العقبة، معان، الطفيلة، الكرك، إربد)، جدّد العضايلة التأكيد على أنّه يسمح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم، سيراً على الأقدام، أو باستخدام المركبات، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء؛ منوّهاً إلى أنّ استخدام المركبات في محافظة إربد يكون داخل نطاق الألوية الإداريّة فقط، ولا يسمح بالخروج منها إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

وأشار إلى أنّه تمّ الاكتفاء بفرض حظر تجوّل شامل يوم الجمعة الماضي، خلافاً لما تمّ خلال الأسابيع الماضية إذ كان يفرض يوميّ الجمعة والسبت؛ وذلك يعود لخصوصيّة شهر رمضان المبارك، وحاجة الناس فيه إلى الخروج وشراء الحاجات والمستلزمات بشكل أكبر.

وحول ما تمّ تداوله اليوم حول السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ورفع الحظر في جميع المحافظات التي لم تسجّل فيها حالات إصابة، وعودة عمل الوزارات والمؤسّسات؛ أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام عدم صدور أيّ قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، لافتاً إلى أنّ ما تمّ تداوله هو توصيات يتمّ دراستها من الفرق الحكوميّة والأجهزة المختصّة، “وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها”.

وفيما يتعلّق بإمكانيّة تمديد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج لما بعد الساعة السادسة مساءً، أكد العضايلة أن هذا الأمر تمّ بحثه سابقاً، وتقرّر أن يكون التمديد لساعتين صباحاً، بحيث يبدأ من الساعة الثامنة بدل العاشرة، وينتهي في السادسة مساءً، لافتاً إلى أنّ هذا الوقت يُعدّ كافياً لتلبية حاجات المواطنين الضروريّة، خصوصاً وأنّ المحلات ال التجاريّة مغلقة بعد السادسة، والتجمّعات ممنوعة.

ودعا العضايلة المواطنين إلى التقيّد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ مؤكّداً أنّ أوقات الحظر تخضع للدراسة والتقييم المستمر من قبل الفرق المعنية وسيتم مراجعتها في ضوء تطوّرات الأوضاع الصحية.

وأشار العضايلة إلى أنّ عودة عمل الوزارات والمؤسّسات لن يكون بوتيرة واحدة، بل تدريجيّاً وعلى فترات، وسيسمح الأسبوع المقبل بعودة عمل عدد من المؤسّسات الخدميّة بعدد محدود من الموظّفين، بحسب ما يقرّره الوزير المختص أو من يرأس المؤسّسة.

كما أشار إلى أنّ فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الوقت، وبشكل حثيث، لضبط أيّ حالات رفع للأسعار أو احتكار للسلع أو تلاعب في مستوى جودتها؛ وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ كل من يثبت ارتكابه لمخالفات.

وحول الإيجاز الصحفي اليومي لوزيري الصحة والدولة لشؤون الإعلام خلال شهر رمضان، أشار العضايلة إلى أنّه سيتواصل عقده خلال الأيّام المقبلة، بوتيرة مختلفة، وبحسب الحاجة، وبناء على وجود مستجدّات ومعلومات.

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