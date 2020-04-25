الجذور التاريخية للصهيونية الانجيلية في الولايات المتحدة

بيلوسي وبايدن يطالبان بالضغط على ترامب لمنعه من التذرع بانتشار الكورونا لتأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
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جرينتش+2 03:51
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