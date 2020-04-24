عادل إمام ومحمد رمضان هما الاعلى اجراً بين نجوم مسلسلات رمضان

احتل كل من الممثلين المصريين، “عادل إمام”، و”محمد رمضان” صدارة الأجور التي تلقاها الممثلون في مسلسلات رمضان 2020.

ويحظى موسم شهر رمضان باهتمام خاص في إنتاج المسلسلات المعروضة خلال الشهر، لكونه من أكثر المواسم مشاهدة طوال العام، ولأن المشاركين فيه من نجوم “الصف الأول”.

وشهد موسم دراما رمضان 2020 انخفاضا ملحوظا في الأجور، على غير العادة، من أجل إتاحة الفرصة لإنتاج كم أكبر من الأعمال الفنية.

يأتي ذلك مع تزايد عدد الفضائيات وكذلك انتشار منصات البث الرقمي التي أصبحت تحتل المشهد حاليا بسبب سياسة “حظر التجوال” المفروضة حاليا بسبب فيروس “كورونا” المستجد، وتستلزم إمداد مكتبتها بكل ما هو جديد وملفت على مدار الساعة من أجل اكتساب المزيد من المشتركين.

**تصدر “عادل إمام”، قائمة أجور دراما رمضان 2020 بأجر بلغ 40 مليون جنيه (يعادل الدولار الأمريكي الواحد 16 جنيها مصريا تقريبا)، عن مسلسل “فلانتينو”، الذي تأجل تصويره منذ العام الماضي.

ومسلسل “فلانتينو” من بطولة “داليا البحيري” و”دلال عبدالعزيز” و”عمرو وهبة” و”رانيا محمود ياسين” و”بدرية طلبة” و”هدى المفتي” و”سليمان عيد” و”حمدي الميرغني”، وهو تأليف “أيمن بهجت قمر”، ومن إخراج “رامي إمام”.

وتدور أحداث العمل عن “نور عبدالمجيد”، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

**في المركز الثاني، جاء الممثل المصري “محمد رمضان” في المركز الثاني، بفارق كبير، بأجر 18 مليون جنيه عن دوره في مسلسل “البرنس”، والذي يعود فيه للتعاون مع المخرج “محمد سامي” بعد نجاحات عدة، منها مسلسل “الأسطورة”.

ويجسد “محمد رمضان” في أحداث المسلسل شخصية شاب يعيش في إحدى المناطق الشعبية، لكنه يفقد والده ما يجعله يتحمل مسؤولية أسرته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة “دنيا عبدالعزيز”.

**في المركز الثالث، جاء “أمير كرارة” الذي استثمر نجاحه في تجسيده لدور ضابط الشرطة الصارم في عمله “سليم الأنصاري” في مسلسل “كلبش” بأجزائه الثلاثة، ليحصل على أجر 11 مليون جنيه عن أحدث مسلسلاته “الاختيار”، وهو مستوحى عن أحداث حقيقية، حول قصة حياة ضابط الجيش الراحل “أحمد صابر منسي”، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي فقد حياته في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017.

كذلك الحال بالنسبة للممثل “ياسر جلال” الذي أعيد اكتشافه من جديد في أدوار الحركة و”الأكشن” في مسلسلات “ظل الرئيس” و”رحيم” و”لمس أكتاف”، وحقق صدى واسعا من تلك الأدوار، ليقرر الاستمرار فيها بناء على رغبة المشاهدين، ويعود في رمضان 2020 بمسلسل “الفتوة”، الذي جعله في المركز الرابع بقائمة أعلى الأجور هذا العام بـ9 ملايين جنيه.

ومسلسل “الفتوة” من تأليف “هاني سرحان” وإخراج “حسين المنباوي”، ويشارك في بطولته “أحمد صلاح حسني”، و”مي عمر”، و”نجلاء بدر”، و”رياض الخولي”، و”أحمد خليل”، و”هنادي مهنى”، و”أحمد خالد صالح”، و”ليلى أحمد زاهر”.

**لم تغب السيدات عن المشهد، إذ حضرت “نيللي كريم”، التي أصبحت من أكثر الوجوه المعتمدة في دراما رمضان، ولذلك جاءت بقائمة الأعلى أجرا في 2020، إذ تقاضت 7 ملايين جنيه عن مسلسلها “بـ100 وش”.

وتظهر “نيللي” في رمضان 2020 بدور كوميدي تودع به أدوار “النكد” التي اشتهرت بها، ويشارك فى بطولة مسلسل “بـ100 وش”، “إسلام إبراهيم وبيومي فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل وعلا رشدي ودينا ماهر ولؤي عمران”، وهو من تأليف “عمرو الدالي وأحمد وائل” وإخراج “كاملة أبوذكري”، ومن إنتاج شركة “العدل جروب”.

**المركز الأخير في قائمة الأجور الأعلى، كان من نصيب “ياسمين عبدالعزيز”، بأجر 5 ملايين جنيه عن دورها في مسلسل “ونحب تاني ليه”، والتي تستمر فيه بالابتعاد عن اللون الكوميدي الذي تخصصت فيه على شاشة السينما، بعد تقديمها لمسلسل الحركة والإثارة “لآخر نفس” في رمضان 2019.