جابر يعلن اليوم الجمعة شفاء 8 حالات مقابل 4 اصابات جديدة بالكورونا فيما بقي تحت العلاج بالمستشفيات 105 حالات
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جرينتش+2 08:13
صاحب العمل ذو التقاعد المبكر أو العجز الطبيعي لا يُشمل بالضمان

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