مع بدء الشهر الفضيل.. الأميرة السجينة والمريضة بسمة بنت سعود تجدد استعطاف عمها الملك سلمان لإطلاق سراحها
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جرينتش+2 01:49
حواتمة ينعى القيادي طه نصار وقوى الخليل تشيعه في شيوخ العروب

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