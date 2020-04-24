تركيا توقف تمويل “فيلق الرحمن” السوري لرفضه إرسال مقاتليه إلى ليبيا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن تركيا أوقفت تمويل فصيل “فيلق الرحمن” وغالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، بعد رفضه إرسال عناصره إلى ليبيا.

وحسب المصدر، فإن التمويل تم إيقافه بأمر من قيادات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

ووفقا للمرصد السوري، فإن إيقاف تمويل “الفيلق”، جاء على خلفية طلب “الجيش الوطني” منه تقديم قائمة بأسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي “الفيلق” من إعداد القوائم، كان الرد من قبل “الجيش الوطن” بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

يذكر أن هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا.