تبريكات الاصدقاء “للمجد” بشهر الصيام

كعادتهم في كل عام، تفضل اصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم التهاني والتبريكات لها بقدوم شهر الصوم العظيم، ضارعين للمولى ان يوفق الاردن والامة العربية جمعاء في الخروج بسلام من جائحة كورونا العاتية.

فيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: الصديق الدائم الاستاذ محمد امين زيتون، مركز مسارات الفلسطيني، شبكة البصرة، المنتدى السوري، العلاقات العامة في طيران الامارات …

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