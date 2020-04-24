جابر يعلن اليوم الجمعة شفاء 8 حالات مقابل 4 اصابات جديدة بالكورونا فيما بقي تحت العلاج بالمستشفيات 105 حالات
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جرينتش+2 08:12
النخالة وهنية يستعرضان تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

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