وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.. ارتفاع فرص تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل لان ما كان مرفوضا قبل الكورونا اصبح مقبولا
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جرينتش+2 01:28
وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.. ارتفاع فرص تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل لان ما كان مرفوضا قبل الكورونا اصبح مقبولا

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