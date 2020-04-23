مواعيد دوام مستشفى الجامعة الاردنية خلال شهر رمضان

حدد مستشفى الجامعة الأردنية الدوام الرسمي للموظفين في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء الدوائر والوحدات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.

واشار المستشفى في بيان اليوم الخميس، إلى الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات الطارئة وتوزيع وصرف وصفات العلاج الاستمرارية للمرضى خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأكد إيقاف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء حتى إشعارٍ آخر، داعيا المراجعين الى الالتزام بتعليمات الصحة العامة والوقاية الشخصية والابتعاد عن التجمعات خلال الشهر الفضيل.