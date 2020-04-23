مواعيد دوام مستشفى الجامعة الاردنية خلال شهر رمضان

وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.. ارتفاع فرص تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل لان ما كان مرفوضا قبل الكورونا اصبح مقبولا
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