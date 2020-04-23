مفتي المملكة يعلن ان يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل عام وامتنا العربية بخير

عمان 23 نيسان (بترا)- اعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة، الموافق الرابع والعشرين من شهر نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ورفع سماحته بهذه المناسبة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية أسمى أيات التهنئة والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سماحته بأن يحفظ الأردن قيادة وحكومة وشعبا وان يجعل الله هذا الشهر شهر خير وبركة وان يرفع عنا الوباء والبلاء وان يجنبنا الأسقام والأمراض وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وقال سماحته إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة لرصد هلال رمضان المبارك لعام 1441 هـ ، حيث جعل الله سبحانه تعالى الأهلة مواقيت لصومنا وحجنا .

وأضاف سماحته أنه في هذا اليوم الخميس 23 من نيسان من عام 2020 اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية وبعد أن اطلع المجلس على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته وأطواره ثبت لدى المجلس إن يوم غد الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2020 للميلاد هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت كل من السعودية وقطر وفلسطين وتركيا والإمارات والبحرين والكويت ومصر والعراق وتونس ولبنان، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.

فيما اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم الخميس، وعليه قررت الوزارة ان يكون السبت اول ايام الشهر الفضيل.

وكانت عدة دول عربية واسلامية قد اتخذت اجراءات وقائية شملت تقليص التجوال خلال الشهر الفضيل، ودعت الى اقامة الصلوات خلاله في المنازل الى حين انتهاء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.