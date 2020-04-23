مفتي المملكة يعلن ان يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل عام وامتنا العربية بخير
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طقوس رمضان تحت حظر كورونا.. لا ولائم ولا مسحراتي ولا تراويح

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