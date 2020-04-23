حزب العمل الإسلامي يهنئ الشعب الأردني بحلول الشهر الفضيل

تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي من أبناء الشعب الأردني بأخلص التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وان يكون شهر رمضان موسماً للاستفادة من مدرسة الصيام العظيمة، وأن يسهم حقاً في بناء جسور المودة والرحمة والتضامن بين أبناء المجتمع الأردني، وأن يحفظ الله الأردن وشعبه والمقيمين على أرضه أي من عليهم بالصحة والسلامة والاستقرار ورفع البلاء عنهم في ظل ما يمر به الوطن من ظروف حرجة في مواجهة وباء “كورونا”.

ودعا الحزب، في تصريح صادر عنه بمناسبة حلول الشهر الفضيل، إلى تكريس معاني هذا الشهر من خلال التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع وتفقد أحوال المعوزين والفقراء ومن تقطعت بهم السبل في ظل ما يمر به الوطن من مرحلة دقيقة تركت آثارها السلبية على فئة واسعة من المواطنين، إضافة إلى استثمار هذا الشهر بزيادة الصلة مع الله تعالى وتوثيقها والإقبال على تدارس كتاب الله تعالى وتطبيق السنة النبوية وإحياء روح البذل والعطاء .

كما دعا الحزب جميع كوادره في المحافظات إلى تفقد المجتمع المحلي في مناطقهم والاستمرار ضمن جهود الحملة الأهلية لمواجهة خطر كورونا، وما تنفذه من فعاليات تتعلق بالتوعية وحملات الإغاثة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الرسمية فيما يتعلق بقرارات حظر التجول، و دعوته للحكومة بإعادة النظر ببعض الإجراءات تسهيلاً على المواطنين خلال شهر رمضان.

وأكد الحزب على ضرورة إدراك معاني الأخوة الصادقة مع أشقاء العقيدة الذين يتعرضون للبطش والظلم والتعذيب من قبل عصابات الكيان الصهيوني وفي مختلف بقاع العالم والدعاء لهم وبتفريج الكرب عن الأسرى ورفع الظلم الواقع على المستضعفين في مختلف مناطق الأرض.

وطالب الحزب بالمحافظة على كرامة الشهر الفضيل والعمل على صون حرمته وعدم التطاول على قيم الأمة وأخلاقها.