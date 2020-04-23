مفتي المملكة يعلن ان يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل عام وامتنا العربية بخير
أهم العناوين
جرينتش+2 09:46
حركة الأسواق جيدة ومن المتوقع تزابد الإقبال في الأيام المقبلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني