جابر يعلن اليوم الخميس عن شفاء 10 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 437

اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، أن المملكة سجّلت اصابة حالتين في فيروس كورونا المستجّد ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 437 حالة،، فيما تم شفاء 3 حالات بالإضافة إلى 7 خلال يوم أمس، لم تذكر في الإيجاز اليومي.

وبين جابر في الإيجاز اليومي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن عدد من بقي في المستشفيات لتلقي العلاج 113 حالة.

وعن تفاصيل الحالات المصابة، أوضح جابر ان إحدى الحالات لسائق من جنسية عربية تم تسجيلها على الحدود، والأخرى لطالب أتى من بريطانيا وتمّ عزله لمدة عشرين يوم، حيث فُحص آنذاك وكانت نتائجه سلبية، ليعاد فحصه قبل ثلاث أيام لظهور أعراض طفيفة عليه، وكانت نتيجته إيجابية بشكل ضعيف وتم تأكيدها اليوم وهو الآن في مستشفى الأمير حمزة.

ولفت جابر إن الكوادر فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم الخميس 3200 فحص بجهد قياسي، و”نعمل جاهدين على زيادة هذا العدد”.

كما أعلن وزير الصحة عن فتح عيادات الأطباء البشرين وأطباء الأسنان والمختبرات الطبية وعيادات الاشعة ابتداء من يوم الاثنين المقبل، مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان، حيث سيتم معالجة الحالات الطارئة، مع تأكيده على “الالتزام بالشروط الصحيّة القاسية الموضوعة بهدف عدم نقل العدوى للمرضى.”