مفتي المملكة يعلن ان يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل عام وامتنا العربية بخير
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جابر يعلن اليوم الخميس عن شفاء 10 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 437

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